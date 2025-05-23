Евгений Гинер: «Общаюсь с Румменигге и Лапортой. Они не выключают телефоны, не ставят блок на звонки из России»

Евгений Гинер контактирует с боссами европейских клубов, несмотря на санкции.

— С европейцами отношения прервались? С тем же Румменигге?

— Нормально общаемся. Как и с Лапортой. Поздравлял его недавно с победой над «Реалом». Прекрасные люди, бизнесмены, которых тоже не устраивает происходящее. Но они не выключают телефоны, не ставят блок на звонки из России.

— Со всеми руководителями европейских клубов у вас контакт сохранился?

— Да, – сказал президент ЦСКА.