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Евгений Гинер: «Общаюсь с Румменигге и Лапортой. Они не выключают телефоны, не ставят блок на звонки из России»

Евгений Гинер контактирует с боссами европейских клубов, несмотря на санкции.

— С европейцами отношения прервались? С тем же Румменигге?

— Нормально общаемся. Как и с Лапортой. Поздравлял его недавно с победой над «Реалом». Прекрасные люди, бизнесмены, которых тоже не устраивает происходящее. Но они не выключают телефоны, не ставят блок на звонки из России.

— Со всеми руководителями европейских клубов у вас контакт сохранился?

— Да, – сказал президент ЦСКА.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43179 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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