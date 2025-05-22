Альварес интересен «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Баварии» (El Chiringuito)
Хулиан Альварес интересен нескольким топ-клубам.
Журналист Матиас Паласиос в эфире El Chiringuito сообщил, что форварда «Атлетико» хотят подписать «Бавария», «Ливерпуль» и «Арсенал». Ожидается, что контакты с заинтересованными клубами начнутся на следующей неделе.
Альварес перешел в «Атлетико» из «Манчестер Сити» летом 2024 года. В 36 матчах нынешнего сезона Ла Лиги аргентинец отметился 17 голами и 3 ассистами. Подробную статистику форварда можно найти здесь.
«Альварес вырастет в «Атлетико» и умрет здесь в спортивном плане. Он создан для нас». Президент клуба Сересо о форварде
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43149 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Chiringuito
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости