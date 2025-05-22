Альварес интересен «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Баварии» (El Chiringuito)

Хулиан Альварес интересен нескольким топ-клубам.

Журналист Матиас Паласиос в эфире El Chiringuito сообщил, что форварда «Атлетико» хотят подписать «Бавария », «Ливерпуль » и «Арсенал ». Ожидается, что контакты с заинтересованными клубами начнутся на следующей неделе.

Альварес перешел в «Атлетико» из «Манчестер Сити» летом 2024 года. В 36 матчах нынешнего сезона Ла Лиги аргентинец отметился 17 голами и 3 ассистами. Подробную статистику форварда можно найти здесь .

«Альварес вырастет в «Атлетико» и умрет здесь в спортивном плане. Он создан для нас». Президент клуба Сересо о форварде