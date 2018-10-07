  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин о лучших игроках в истории «Зенита»: «Бурчалкин, Желудков и Кержаков. Меня называют легендой клуба, но я себя считаю просто его частью»
7

Аршавин о лучших игроках в истории «Зенита»: «Бурчалкин, Желудков и Кержаков. Меня называют легендой клуба, но я себя считаю просто его частью»

Андрей Аршавин не считает себя легендой «Зенита».

Что для вас значит столетие «Зенита»?

– Это красивая и большая цифра для клуба с богатой историей. Столетний юбилей – особая дата, которую я застану в своей жизни только раз (смеется).

Редко кто из спортсменов соглашается со статусом легенды. А вы считаете себя легендой петербургского клуба?

– По крайней мере, меня так называют наравне с Владиславом Радимовым, Константином Зыряновым, потому что мы сейчас работаем в клубе, и когда нас куда‑то зовут, мы едем в таком статусе.

Но себя я все же считаю просто частью «Зенита», в этом клубе я с 1998 года. Да, уходил в «Арсенал», играл в «Кайрате», но даже там я ассоциировался с «Зенитом». И буду ассоциироваться с родным клубом и дальше.

Назовете свою тройку лучших футболистов в истории «Зенита»?

Бурчалкин. Нам говорили, что он в полном порядке был. Желудков. И Кержаков, – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России. 

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит?6397 голосов
Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Аршавин
logoАлександр Кержаков
logoМатч ТВ
logoЮрий Желудков
logoпремьер-лига Россия
logoЛев Бурчалкин
logoЗенит
logoКонстантин Зырянов
logoВладислав Радимов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин о «Зените» в ЛЧ: «Был хороший шанс побороться за трофей, когда мы дома уступили «Бенфике» в плей‑офф»
55вчера, 10:14
Аршавин о «Динамо»: «Шансы на медали – теоретические. Возможно, из‑за этого в игре стало больше взаимодействий и легкости»
5вчера, 06:41
Аршавин о чемпионской гонке: «Болею за «Динамо»! Они могут остановить «Краснодар». «Зенит» победит «Ахмат», а дальше зависит не от их игры»
2322 мая, 15:32
Главные новости
Инфантино допустил, что Роналду сыграет на КЧМ. Представители форварда «Аль-Насра» недовольны словами главы ФИФА
617 минут назад
«Краснодар» – «Динамо». Кордоба и Карраскаль играют, «быки» станут чемпионами в случае победы. Онлайн-трансляция
14617 минут назадLive
«Спартак» – «Химки». 1:0 – Умяров забил из-за штрафной на 4-й. Онлайн-трансляция
1526 минут назадLive
Чемпионская развязка в РПЛ. «Краснодар» играет с «Динамо», «Зенит» принимает «Ахмат», ЦСКА против «Пари НН», «Спартак» – «Химки»
81930 минут назадLive
Станкович о сезоне «Спартака»: «Мы могли еще раньше занять третье место, а могли быть еще выше. Должны принять это и в следующем сезоне не допускать таких же ошибок»
431 минуту назад
Семак перед последним туром: «Не все в руках «Краснодара». «Зениту» нужно сделать все для победы, а дальше посмотрим, как сыграют соперники»
1139 минут назад
Леонид Слуцкий: «Чемпионскую игру не показывает никто. Я видел матч «Зенита» в Махачкале – большой клуб не имеет права так играть»
1242 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Монцы», «Ювентус» сыграет с «Венецией» в воскресенье
34445 минут назад
Мусаев о желании «Динамо» не дать «Краснодару» стать чемпионом: «Странная мотивация – навредить нам, помочь «Зениту». Мы не хотим мстить, побеждать назло, чтобы наш общий соперник взял титул»
5850 минут назад
Кубок Германии. Финал. «Штутгарт» против «Арминии» из 3-й лиги. Онлайн-трансляция начнется в 21:00
755 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Секулич стал лучшим бомбардиром Первой лиги с 14 голами, Уридия – лучший ассистент с 9 пасами
18 минут назад
Даку забил 15-й гол в сезоне РПЛ. До Угальде – 1 мяч
210 минут назад
Тикнизян из-за «психоэмоционального состояния» пропускает игру с «Акроном»: «Наир попросил не ехать в Самару. «Локомотив» пошел на встречу»
517 минут назад
🎙 «Акрон» проводит прямой эфир с генеральным директором Власовым, Куражом-Бамбеем и экспертами перед финалом дебютного сезона в РПЛ. Подключайтесь!
29 минут назадВидео
«Зенит» – «Ахмат». 1:0 – Мостовой забил с пенальти на 25-й. Онлайн-трансляция
181 минуту назадLive
«Акрон» – «Локомотив». Дзюба и Батраков играют. Онлайн-трансляция
430 минут назадLive
«Динамо» Махачкала – «Ростов». Комличенко и Роналдо играют. Онлайн-трансляция
1430 минут назадLive
ЦСКА – «Пари НН». Пьянич играет, армейцы займут 3-е место в случае победы. Онлайн-трансляция
1330 минут назадLive
Гусев о том, за счет чего «Динамо» постарается не дать «Краснодару» стать чемпионом: «Игра покажет. Сейчас говорить бессмысленно»
32 минуты назад
Флик оценил сезон «Барсы»: «Между восьмеркой и десяткой. Главное, чтобы важные игроки остались»
538 минут назад