Аршавин о лучших игроках в истории «Зенита»: «Бурчалкин, Желудков и Кержаков. Меня называют легендой клуба, но я себя считаю просто его частью»
– Что для вас значит столетие «Зенита»?
– Это красивая и большая цифра для клуба с богатой историей. Столетний юбилей – особая дата, которую я застану в своей жизни только раз (смеется).
– Редко кто из спортсменов соглашается со статусом легенды. А вы считаете себя легендой петербургского клуба?
– По крайней мере, меня так называют наравне с Владиславом Радимовым, Константином Зыряновым, потому что мы сейчас работаем в клубе, и когда нас куда‑то зовут, мы едем в таком статусе.
Но себя я все же считаю просто частью «Зенита», в этом клубе я с 1998 года. Да, уходил в «Арсенал», играл в «Кайрате», но даже там я ассоциировался с «Зенитом». И буду ассоциироваться с родным клубом и дальше.
– Назовете свою тройку лучших футболистов в истории «Зенита»?
– Бурчалкин. Нам говорили, что он в полном порядке был. Желудков. И Кержаков, – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России.