Андрей Аршавин не считает себя легендой «Зенита».

– Что для вас значит столетие «Зенита»?

– Это красивая и большая цифра для клуба с богатой историей. Столетний юбилей – особая дата, которую я застану в своей жизни только раз (смеется).

– Редко кто из спортсменов соглашается со статусом легенды. А вы считаете себя легендой петербургского клуба?

– По крайней мере, меня так называют наравне с Владиславом Радимовым, Константином Зыряновым, потому что мы сейчас работаем в клубе, и когда нас куда‑то зовут, мы едем в таком статусе.

Но себя я все же считаю просто частью «Зенита», в этом клубе я с 1998 года. Да, уходил в «Арсенал», играл в «Кайрате», но даже там я ассоциировался с «Зенитом ». И буду ассоциироваться с родным клубом и дальше.

– Назовете свою тройку лучших футболистов в истории «Зенита»?

– Бурчалкин . Нам говорили, что он в полном порядке был. Желудков. И Кержаков, – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России.