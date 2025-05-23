Аршавин о «Динамо»: «Шансы на медали – теоретические. Возможно, из‑за этого в игре стало больше взаимодействий и легкости»

Андрей Аршавин оценил шансы «Динамо» на 3-е место в Мир РПЛ.

В субботу бело-голубые сыграют в гостях с «Краснодаром» в 30-м туре.

«Мне кажется, в «Динамо» сейчас царит атмосфера расслабленности и легкости. Не знаю, с чем это связано. Вряд ли Личка давил на них. Возможно, на них давил результат, турнирная задача.

Сейчас у них остались только теоретические шансы на медали, потому что ЦСКА, скорее всего, выиграет в последнем туре. Возможно, из‑за этого игра динамовцев пошла легче. Она не слишком изменилась, но стало больше взаимодействий и больше легкости», — сказал бывший футболист «Зенита».

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