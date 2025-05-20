Мареска недоволен переносом матча «Бетиса» перед финалом ЛК: «Ненормально играть, когда у другой команды есть дополнительные 48 часов на подготовку»

Энцо Мареска выразил недовольство из-за переноса матча «Бетиса».

28 мая «Челси» и «Бетис» встретятся в финале Лиги конференций.

Ла Лига удовлетворила просьбу «Бетиса» перенести их матч чемпионата против «Валенсии» на пятницу. Изначально игра должна была пройти в воскресенье. «Челси» встретится против «Ноттингема» в матче АПЛ в воскресенье.

«Я недоволен, 100 процентов. Нельзя позволять одной команде отдыхать на 48 часов перед финалом еврокубка. Либо мы тоже играем в пятницу, либо они в воскресенье, как и мы.

Я не знаю, относится ли это к Ла Лиге , АПЛ или УЕФА.

Но ненормально играть в финале, когда у другой команды есть дополнительные 48 часов на подготовку», – сказал главный тренер «Челси » Энцо Мареска .