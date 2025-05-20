Мареска недоволен переносом матча «Бетиса» перед финалом ЛК: «Ненормально играть, когда у другой команды есть дополнительные 48 часов на подготовку»
Энцо Мареска выразил недовольство из-за переноса матча «Бетиса».
28 мая «Челси» и «Бетис» встретятся в финале Лиги конференций.
Ла Лига удовлетворила просьбу «Бетиса» перенести их матч чемпионата против «Валенсии» на пятницу. Изначально игра должна была пройти в воскресенье. «Челси» встретится против «Ноттингема» в матче АПЛ в воскресенье.
«Я недоволен, 100 процентов. Нельзя позволять одной команде отдыхать на 48 часов перед финалом еврокубка. Либо мы тоже играем в пятницу, либо они в воскресенье, как и мы.
Я не знаю, относится ли это к Ла Лиге, АПЛ или УЕФА.
Но ненормально играть в финале, когда у другой команды есть дополнительные 48 часов на подготовку», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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