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Мареска о борьбе за место в ЛЧ: «Я чувствовал давление в «Челси» с первой минуты». Мы выиграли много матчей, нужен еще один»

Энцо Мареска признался, что ощущает давление с первого дня в «Челси».

Главному тренеру задали вопрос по поводу давления из-за необходимости выйти в Лигу чемпионов.

«В ту минуту, когда вы присоединяетесь к «Челси», вы чувствуете давление. Вам не нужно играть в таких матчах, чтобы испытать большее напряжение.

Я ощущал давление с тех пор, как присоединился к клубу, потому что здесь вы должны выигрывать матчи. Мы выиграли много встреч в этом сезоне, но нам нужна еще одна победа», – сказал Мареска.

На данный момент «синие» занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ. В воскресенье команда Марески в гостях сыграет с «Ноттингем Форест», идущим 7-м и отстающим на 1 очко.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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