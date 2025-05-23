Мареска о борьбе за место в ЛЧ: «Я чувствовал давление в «Челси» с первой минуты». Мы выиграли много матчей, нужен еще один»
Энцо Мареска признался, что ощущает давление с первого дня в «Челси».
Главному тренеру задали вопрос по поводу давления из-за необходимости выйти в Лигу чемпионов.
«В ту минуту, когда вы присоединяетесь к «Челси», вы чувствуете давление. Вам не нужно играть в таких матчах, чтобы испытать большее напряжение.
Я ощущал давление с тех пор, как присоединился к клубу, потому что здесь вы должны выигрывать матчи. Мы выиграли много встреч в этом сезоне, но нам нужна еще одна победа», – сказал Мареска.
На данный момент «синие» занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ. В воскресенье команда Марески в гостях сыграет с «Ноттингем Форест», идущим 7-м и отстающим на 1 очко.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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