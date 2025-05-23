Гендиректор «Балтики» о Талалаеве: «После выхода в РПЛ контракты тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года»
Гендиректор «Балтики» объявил о продлении контракта Андрея Талалаева.
Калининградский клуб выиграл Мелбет Первую лигу и спустя год вернулся в Мир РПЛ.
– Тренерский штаб Андрея Талалаева продолжает работу?
– Да, после выхода в Премьер-лигу контракты главного тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года – до конца сезона-2026/27.
– Как восприняли пикировку тренера с Александром Бубновым?
– Встретились два эмоциональных человека, при этом все равно нормально поговорили и обсудили происходящее. В футболе и не такие эмоции бывают, все мы это понимаем и знаем.
– Ваш контракт продолжает действовать в новом сезоне?
– Он продолжает действовать. В новый сезон войдем слаженным чемпионским коллективом, – сказал генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.
Талалаев возглавил «Балтику» в 2024 году.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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