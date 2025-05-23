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«Спартак» проверили на допинг впервые в 2025-м. Пруцев и Чернов проходили тесты в апреле (ТАСС)

Игроков «Спартака» проверили на допинг впервые с начала 2025 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

По данным источника, у красно-белых были протестированы защитник Никита Чернов и хавбек Данил Пруцев.

Проверку на допинг в апреле также впервые с начала года прошли «Химки» и «Пари НН» (по 4 футболиста), Кроме того, в прошлом месяце были протестированы два игрока махачкалинского «Динамо».

По состоянию на 1 мая РУСАДА в 2025 году протестировало по шесть игроков «Зенита», «Акрона» и махачкалинского «Динамо», по 4 – «Рубина», «Ахмата», «Химок» и «Пари НН», три – из «Крыльев Советов», два – из «Спартака», по одному – из ЦСКА и «Ростова».

В 2024 году РУСАДА проверило на допинг 10 игроков «Локомотива», по 7 – из «Краснодара» и «Зенита», по 6 – из ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», по 4 – из «Ахмата», «Рубина» и «Балтики», три – из «Крыльев Советов», два – из «Ростова» и один – из «Оренбурга».

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КраснодарКраснодар
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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