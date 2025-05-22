Талалаев о слове «лифтер» в свой адрес: «Зависть – нехорошее чувство, на заборе пишут вещи и похуже. Брал «Ахмат» на 2,5 года – есть четкое понимание уровня РПЛ»

Андрей Талалаев считает, что его критикуют из-за зависти.

52-летний специалист вывел «Балтику » в Мир РПЛ, заняв первое место в Мелбет Первой лиге. Талалаев второй год подряд побеждает в первом дивизионе («Химки», сезон-2023/24).

– Кто-то нам пытается создать имидж специалистов по ФНЛ. Но давайте так: мы брали «Ахмат » на 2,5 года, брали «Крылья », когда за месяц команда проиграла одну-единственную игру против «Динамо» с двумя пенальти в наши ворота. Поэтому четкое понимание уровня РПЛ у нас есть. И то, какого уровня игроками должна быть укомплектована команда.

Есть опыт «Торпедо», когда Денис Маслов признавался, что в благодарность оставил всех, кто выходил с командой. И потом они за это поплатились. Поэтому, повторюсь, есть четкое понимание – что нам надо сделать, чтобы ставить более серьезные задачи, чем борьба за выживание.

– В телеграм-канале наткнулся на выражение «лифтер» (шуточный термин, обозначающий команду/игрока/тренера, чередующих выступления в разных дивизионах, обычно на грани повышения и понижения – Спортс’‘).

И в целом, несмотря на результат в последние годы, почему-то встречается определенная критика по отношению к вам. Есть понимание, почему?

– Зависть – нехорошее чувство. Мне все равно, как меня называют за глаза. Главное, как ко мне относятся те, кто рядом. В частности, мои футболисты.

При встрече с любым из игроков, с которыми мы работали в этом сезоне, никто из нас не отведет глаза, ни один из членов моего тренерского штаба. Это самое главное.

А кто там чего где называет… На заборе вообще пишут вещи и похуже. Так что если еще на это реагировать, то совсем сложно жить, – сказал главный тренер «Балтики » Андрей Талалаев .

Последним клубом РПЛ в карьере Талалаева были «Химки». При нем клуб вылетел из высшего дивизиона в 2023 году.

Талалаев вступил в перепалку с Бубновым и попросил «заткнуть» его: «Или мы закончим». Александр ответил: «Ты сам заткнись, елки. Че он оскорбляет, кто он такой?»