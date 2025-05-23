Силкин об игре «Краснодар» – «Динамо»: «Тест для «быков» на готовность сделать последний шаг к успеху. Будет увлекательный и напряженный матч»

Сергей Силкин высказался в преддверии матча «Краснодар» – «Динамо».

Игра 30-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу на поле «быков».

«Как и год назад, будет очень увлекательный и напряженный матч. Тогда «Краснодар» победил с разницей в один мяч. Он играл чуть лучше, но при этом динамовцы в конце могли сравнять и выиграть золото — они дважды попадали в штангу. В тот момент психологически они не смогли справиться с давлением от близости чемпионства. Теперь в их положении «Краснодар».

«Динамо» после смены тренера выиграло все матчи, оно на хорошем ходу и явно хочет как медаль выиграть, так и поквитаться за разочарование прошлого чемпионата. И для «Краснодара» это будет отличный тест на готовность сделать последний шаг к успеху», – сказал бывший тренер «Динамо».

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