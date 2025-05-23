Фомин перед «Краснодаром»: «Третье место уже считается для «Динамо» неудачей, команда растет в последние годы. Но это не значит, что не надо биться за бронзу»

Даниил Фомин заявил, что третье место считается для «Динамо» неудачей.

Хавбек бело-голубых высказался в преддверии субботнего матча Мир РПЛ с «Краснодаром».

— Для вас по-прежнему есть большая разница между третьим и четвертым местом? Нынешнее «Динамо» все-таки уже два раза выигрывало бронзу и однажды было близко к золоту.

— Конечно, медаль все равно имеет значение. Так что между третьим и четвертым местом очень большая разница. Я считаю, что наша команда растет в последние годы, поэтому третье место сейчас уже считается для «Динамо» неудачей, неудовлетворительным результатом.

Но это не значит, что нам не надо биться за бронзу, если есть шанс ее завоевать. Я надеюсь, что в следующем чемпионате будем бороться за чемпионство, но сейчас надо выиграть у «Краснодара», чтобы взять бронзу, – сказал Фомин.