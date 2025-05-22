Хейлунда может подписать «Интер». Решение о трансфере форварда зависит от «МЮ», учитывая интерес «Юве» и «Наполи»

«Интер» рассматривает подписание Расмуса Хейлунда этим летом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , форвард «Манчестер Юнайтед » продолжает привлекать интерес итальянских клубов.

«Нерадзурри» рассматривают игрока как вариант усиления в летнее трансферное окно.

В марте датчанином также интересовались «Ювентус » и «Наполи ». В связи с этим решение вопроса полностью зависит от «Юнайтед», отмечает Романо.

В этом сезоне Хейлунд провел 34 матча в АПЛ, в которых забил 4 гола. Полная статистика 22-летнего игрока доступна здесь .