Хейлунда может подписать «Интер». Решение о трансфере форварда зависит от «МЮ», учитывая интерес «Юве» и «Наполи»
«Интер» рассматривает подписание Расмуса Хейлунда этим летом.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, форвард «Манчестер Юнайтед» продолжает привлекать интерес итальянских клубов.
«Нерадзурри» рассматривают игрока как вариант усиления в летнее трансферное окно.
В марте датчанином также интересовались «Ювентус» и «Наполи». В связи с этим решение вопроса полностью зависит от «Юнайтед», отмечает Романо.
В этом сезоне Хейлунд провел 34 матча в АПЛ, в которых забил 4 гола. Полная статистика 22-летнего игрока доступна здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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