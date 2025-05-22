Фердинанд о титуле «Тоттенхэма»: «Команда стала объектом шуток, но они заставили людей замолчать. Споры в пабах по всей стране придется прекратить»

Рио Фердинанд заявил, что «Тоттенхэм» заставил критиков замолчать.

Команда тренера Энджа Постекоглу выиграла Лигу Европы, обыграв «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финальном матче.

«Команда стала объектом множества шуток со стороны других клубов о том, что они не могут выиграть трофей. Но теперь они заставили многих людей замолчать.

И эти споры в пабах по всей стране придется прекратить сейчас, потому что они сбросили обезьяну с плеч, и могут надеяться на дальнейшее развитие», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед » Рио Фердинанд .

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