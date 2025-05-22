«0 дней с последнего трофея». «Тоттенхэм» выложил мем после победы над «МЮ» в финале ЛЕ

«Тоттенхэм» в соцсетях отреагировал мемом на победу в Лиге Европы.

Лондонский клуб обыграл «Манчестер Юнайтед » в финале турнира (1:0) и выиграл первый трофей с 2008 года.

После матча в аккаунте «Тоттенхэма » в твиттере была опубликована картинка, на которой изображена табличка со счетчиком и надписью: «0 дней с момента, когда «шпоры» последний раз выигрывали трофей».

Фото: x.com/SpursOfficial