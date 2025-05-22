«0 дней с последнего трофея». «Тоттенхэм» выложил мем после победы над «МЮ» в финале ЛЕ
«Тоттенхэм» в соцсетях отреагировал мемом на победу в Лиге Европы.
Лондонский клуб обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале турнира (1:0) и выиграл первый трофей с 2008 года.
После матча в аккаунте «Тоттенхэма» в твиттере была опубликована картинка, на которой изображена табличка со счетчиком и надписью: «0 дней с момента, когда «шпоры» последний раз выигрывали трофей».
Фото: x.com/SpursOfficial
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Тоттенхэма»
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