Салах о Постекоглу: «Он же говорил, что победит во втором сезоне. Поздравляю!»

Мохамед Салах поздравил Энджа Постекоглу с победой в Лиге Европы.

Ранее главный тренер «Тоттенхэма » говорил, что всегда что-то выигрывает во втором сезоне в команде. В среду «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед » в финале Лиги Европы – 1:0.

«Он же говорил, что победит во втором сезоне. Поздравляю!» – написал вингер «Ливерпуля ».

«Всегда беру трофей во 2-м сезоне». Постекоглу сдержал обещание 👏