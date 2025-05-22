Салах о Постекоглу: «Он же говорил, что победит во втором сезоне. Поздравляю!»
Мохамед Салах поздравил Энджа Постекоглу с победой в Лиге Европы.
Ранее главный тренер «Тоттенхэма» говорил, что всегда что-то выигрывает во втором сезоне в команде. В среду «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы – 1:0.
«Он же говорил, что победит во втором сезоне. Поздравляю!» – написал вингер «Ливерпуля».
«Всегда беру трофей во 2-м сезоне». Постекоглу сдержал обещание 👏
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Мохамеда Салаха
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