Андрей Талалаев: «Не смотрю РПЛ. Смотрю ЛЧ, потому что надо чему-то учиться. Смотрю Первую лигу»
– Вы работали в «Химках».
– И что? Год прошел.
– Хотелось бы узнать ваше мнение со стороны.
– Я не смотрю за «Химками», вы не можете понять?
– Вообще ни за кем, только «Балтика»?
– Конечно, а как достигать цели?
– Вы в любом случае обращаете внимание, новости, РПЛ.
– Нет, не смотрю Премьер-лигу. Я смотрю Лигу чемпионов, потому что надо чему-то учиться. Смотрю Первую лигу и общаюсь с футболистами. Когда созваниваюсь с ними, мне что-то говорят, я могу какую-то реплику выпустить, отпустить. Потому что самое главное – это оценка игроков.
Все остальное – это мнение, субъективно ваше или мое, – заявил тренер «Балтики».
«Химки» были последним клубом РПЛ в карьере Талалаева. При нем клуб вылетел из высшего дивизиона в 2023 году.
Талалаев вступил в перепалку с Бубновым и попросил «заткнуть» его: «Или мы закончим». Александр ответил: «Ты сам заткнись, елки. Че он оскорбляет, кто он такой?»
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