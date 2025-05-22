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  • Ван де Вен о выносе с линии ворот в финале ЛЕ: «Сначала подумал: «Как я это сделаю?». Земля там не мягкая! Рад помочь «Тоттенхэму»
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Ван де Вен о выносе с линии ворот в финале ЛЕ: «Сначала подумал: «Как я это сделаю?». Земля там не мягкая! Рад помочь «Тоттенхэму»

Микки ван де Вен высказался о спасении у ворот «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы.

Лондонский клуб стал победителем турнира, обыграв «Манчестер Юнайтед» в финале со счетом 1:0. 

На 68-й минуте игры полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш сделал навес со штрафного в направлении ворот «шпор». Голкипер Гульельмо Викарио вышел вперед и попытался выбить мяч, но, столкнувшись с одним из партнеров, не сумел сделать этого должным образом.

Воспользовавшись отскоком, Расмус Хейлунд нанес удар головой по пустым воротам. Ван де Вен ногой в прыжке выбил мяч с линии, в результате чего удалось сохранить счет 1:0 в пользу «Тоттенхэма».

«Мяч пролетел высоко, и сначала я подумал: «Как я это сделаю?». Однако моя спина! Земля там не мягкая, скажу я вам!

Я еще не пересматривал запись, но я рад помочь команде», – сказал защитник «Тоттенхэма» после матча.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
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logoЛига Европы УЕФА
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