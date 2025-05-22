Бэйл о победе «Тоттенхэма»: «Постекоглу защищает игроков и принимает критику на себя – мне нравится его футбол. Футболисты сплотились и дали ему то, чего он заслуживает»

Гарет Бэйл высказался о характере Энджа Постекоглу.

«Тоттенхэм» под руководством тренера выиграл Лигу Европы, обыграв «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Могу сказать одну вещь про Энджа – он очень скромный парень. На пресс-конференциях он всегда говорит правду, говорит то, что у него на сердце. Он не скрывает чувств и защищает своих игроков.

Он всегда будет принимать на себя критику, даже если футболисты совершат ошибку на поле. Думаю, что игроки сплотились вокруг него и дали ему то, чего он заслуживает.

Мне нравится футбол, который он ставит. Ему немного не хватает плана Б. С другой стороны, мы увидели план Б в этом матче.

Если он станет более зрелым тренером и привнесет оборонительный элемент в команду, то он сможет добиться большого успеха», – сказал бывший футболист «Тоттенхэма» Гарет Бэйл.