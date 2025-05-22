Викарио о победе в Лиге Европы: «Не могу поверить в то, что сделал «Тоттенхэм» – это невероятно. Мы написали историю»

Гульельмо Викарио поделился мыслями после победы в Лиге Европы.

«До сих пор не могу поверить в том, что мы сделали. Это невероятно. Мы написали историю – в истинном смысле этого слова. Эти футболисты написали историю в 2025 году.

Хочу выделить сэйв Микки ван де Вена . Еще до матча понимали, что нам потребуется старание от каждого футболиста – и мы это сделали. Сейчас можем праздновать», – сказал вратарь «Тотттенхэма» Гульельмо Викарио .

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