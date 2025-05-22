  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Робинсон о финале ЛЕ: «Ужасная игра, таков был план «Тоттенхэма» – они ее сломали. Во 2-м тайме «шпоры» предложили лишь сэйв Викарио и вынос ван де Вена»
11

Робинсон о финале ЛЕ: «Ужасная игра, таков был план «Тоттенхэма» – они ее сломали. Во 2-м тайме «шпоры» предложили лишь сэйв Викарио и вынос ван де Вена»

Пол Робинсон считает, что Эндж Постекоглу сломал игру в финале Лиги Европы.

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финальном матче турнира.

«Сегодня вечером последним посмеется Эндж Постекоглу. Это было тяжело смотреть, это действительно так. Ужасная игра, но «Тоттенхэм» ее испортил. Они сломали игру, таков был план на матч.

Постекоглу выпустил Данзо и перешел к трем центральным полузащитникам и пятерке в защите. Даже с четырьмя защитниками они не смогли отойти от своей линии ворот.

Сэйв Викарио и вынос мяча ван де Веном – это все, что «Тоттенхэм» предложил во втором тайме. Они вошли на половину поля «Юнайтед», наседая один или два раза.

Это было не то, что мы привыкли видеть от Энджа Постекоглу. Это была жесткая, ужасная, оборонительная, решительная и суровая игра», – заявил экс-вратарь «Тоттенхэма».

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43140 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoЭндж Постекоглу
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЛига Европы УЕФА
logoТоттенхэм
logoМикки ван де Вен
logoГульельмо Викарио
logoПол Робинсон
logoКевин Данзо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Тоттенхэм» выиграл ЛЕ! 1-й трофей за 17 лет благодаря нелепому голу «МЮ»
253вчера, 05:20
Фердинанд о поражении «МЮ» в ЛЕ: «Катастрофический сезон закончился на плохой ноте. Команда не заслужила трофей – у Викарио один сэйв за игру»
2421 мая, 21:51
«Тоттенхэм» в матче с «МЮ» владел мячом 27,7% времени, сделал 115 точных пасов и нанес 3 удара. Это худшие показатели среди финалистов еврокубков за время сбора статистики
5121 мая, 21:46
У «МЮ» и «Тоттенхэма» по одному удару в створ в 1-м тайме финала ЛЕ. «Шпоры» забили на 42-й
1421 мая, 19:59
Главные новости
Мареска о календаре: «Ненормально, сколько матчей проводят игроки. Люди думают, что они зарабатывают много денег, но никого не волнует их благополучие»
613 минут назад
Быстров об РПЛ: «Чемпионству «Зенита» и «Краснодара» буду одинаково рад. Я в беспроигрышной ситуации»
1125 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Кальяри», «Интер» в гостях у «Комо», «Ювентус» сыграет с «Венецией» в воскресенье
3636 минут назад
На этом стадионе группа Queen дала свой предпоследний концерт. Знаете ответ?
39 минут назадТесты и игры
«Монако» интересен Фати. Вингер «Барсы» сыграл 298 минут в сезоне
1541 минуту назад
Макелеле о «Спартаке»: «Флагман российского футбола в мое время, оттуда вышли мои друзья Карпин и Мостовой. Клуб был невероятно силен, просто уф!»
944 минуты назад
Модрич перейдет в «Интер Майами» Месси. Хорват подпишет контракт на год с зарплатой в 2,5 млн долларов (Mundo Deportivo)
9453 минуты назад
Перес об уходе Анчелотти: «Карло навсегда стал частью великой мадридской семьи. Гордимся, что он помог «Реалу» добиться успеха и образцово представлял ценности клуба»
10сегодня, 10:28
Анчелотти об уходе из «Реала»: «Наши достижения навсегда останутся в памяти фанатов. Волшебные ночи на «Бернабеу» стали частью истории футбола. Моя связь с клубом вечна, до скорого!»
9сегодня, 10:16
«Реал» объявил об уходе Анчелотти: «Карло провел команду через один из самых успешных периодов за 123 года – 15 титулов за шесть сезонов»
56сегодня, 09:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Надеюсь, безумие прекратится и Россия вернется в мировой футбол. Болельщики, игроки, тренеры не должны страдать из-за политики». Экс-форвард «Рейнджерс» Ново об отстранении
128 минут назад
Экс-глава Самарской области про заявление Федорищева о коррупции: «Это не кампания, а аргументы и факты, с которыми работают следователи, надеюсь. Я бы тоже заявил в органы»
130 минут назад
Глебов, Козлов, Окишор, Рожков, Раков – в расширенном составе России U21 на матчи с Узбекистаном в Фергане
41 минуту назад
Тикнизян не полетит с «Локо» на матч с «Акроном». Защитник заявлял о желании покинуть клуб («Чемпионат»)
1955 минут назад
Глава «Крыльев» о получении лицензии для РПЛ: «Финансовое положение клуба стабильно благодаря вовлеченности Федорищева и гарантиям от региона»
358 минут назад
Слот о Тренте: «Он первый подарок Алонсо, хотя я не был доволен каждой минутой его тренировок. Он был намного лучше, чем говорят, но не показывал это все время»
8сегодня, 10:32
Гендиректор «Балтики» об РПЛ: «Есть уверенность, что клуб возвращается всерьез и надолго. Такая задача стоит перед нами»
5сегодня, 09:45
Гендиректор «Балтики» о Талалаеве: «После выхода в РПЛ контракты тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года»
3сегодня, 09:03
«Динамо» о 49-летии фанатского движения: «С праздником, 12-й игрок!»
7сегодня, 08:59Фото
«Комо» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
7сегодня, 08:15