Робинсон о финале ЛЕ: «Ужасная игра, таков был план «Тоттенхэма» – они ее сломали. Во 2-м тайме «шпоры» предложили лишь сэйв Викарио и вынос ван де Вена»
Пол Робинсон считает, что Эндж Постекоглу сломал игру в финале Лиги Европы.
«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финальном матче турнира.
«Сегодня вечером последним посмеется Эндж Постекоглу. Это было тяжело смотреть, это действительно так. Ужасная игра, но «Тоттенхэм» ее испортил. Они сломали игру, таков был план на матч.
Постекоглу выпустил Данзо и перешел к трем центральным полузащитникам и пятерке в защите. Даже с четырьмя защитниками они не смогли отойти от своей линии ворот.
Сэйв Викарио и вынос мяча ван де Веном – это все, что «Тоттенхэм» предложил во втором тайме. Они вошли на половину поля «Юнайтед», наседая один или два раза.
Это было не то, что мы привыкли видеть от Энджа Постекоглу. Это была жесткая, ужасная, оборонительная, решительная и суровая игра», – заявил экс-вратарь «Тоттенхэма».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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