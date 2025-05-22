Далот считает Аморима подходящим тренером для «МЮ»: «Трудно говорить о позитиве – не можем ни за что ухватиться. Если хотим продолжать выступать в клубе, нужно играть лучше»

Диогу Далот выразил поддержку Рубена Амориму.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму » (0:1) в финальном матче Лиги Европы . В АПЛ команда находится на 16-й позиции в таблице.

«На 100 процентов уверен, что Рубен Аморим – подходящий тренер для команды. Я вижу это каждый день. Речь о его стандартах, требованиях, пожеланиях.

Одновременно происходит много изменений. Мы должны быть ответственными. Я знаю, что трудно говорить о позитиве – в этом сезоне мы не можем ни за что ухватиться.

Если мы хотим продолжать выступать в этом клубе, нам нужно играть лучше.

Каждодневная работа определяет то, получим ли мы что-то в долгосрочной перспективе. Если этого не делать, то будет сложно вернуть клуб на вершину», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот .

Этот «Манчестер Юнайтед» заслуживает только забвения