Далот считает Аморима подходящим тренером для «МЮ»: «Трудно говорить о позитиве – не можем ни за что ухватиться. Если хотим продолжать выступать в клубе, нужно играть лучше»
Диогу Далот выразил поддержку Рубена Амориму.
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы. В АПЛ команда находится на 16-й позиции в таблице.
«На 100 процентов уверен, что Рубен Аморим – подходящий тренер для команды. Я вижу это каждый день. Речь о его стандартах, требованиях, пожеланиях.
Одновременно происходит много изменений. Мы должны быть ответственными. Я знаю, что трудно говорить о позитиве – в этом сезоне мы не можем ни за что ухватиться.
Если мы хотим продолжать выступать в этом клубе, нам нужно играть лучше.
Каждодневная работа определяет то, получим ли мы что-то в долгосрочной перспективе. Если этого не делать, то будет сложно вернуть клуб на вершину», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
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