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  • Постекоглу о победе в ЛЕ: «Знаю, что это значит для «Тоттенхэма». Чем дольше длится период без трофеев, тем иногда труднее его прервать. Я чувствовал нервозность всех в клубе»
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Постекоглу о победе в ЛЕ: «Знаю, что это значит для «Тоттенхэма». Чем дольше длится период без трофеев, тем иногда труднее его прервать. Я чувствовал нервозность всех в клубе»

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу прокомментировал победу в Лиге Европы.

Лондонцы завоевали трофей, победив «Манчестер Юнайтед» в финале со счетом 1:0.

«Я все еще пытаюсь осознать это. Я знаю, что это значит для нашего клуба. К сожалению, чем дольше длится [период без трофеев], тем иногда труднее его прервать. Я чувствовал нервозность всех в клубе, потому что они уже попадали в подобную ситуацию раньше. Пока ты не сбросишь этот груз с плеч, ты не поймешь, каково это.

Я всегда чувствовал, что футбол в плей-офф отличается от футбола в чемпионате. Когда вы оказываетесь в такой ситуации, все сводится к хорошей организации, вере, хорошему плану на игру и к моментам; к тому, можете ли вы свести к минимуму количество моментов соперника, надежно защищаясь.

Ячувствовал себя комфортно, зная, что если мы выйдем вперед, то сможем свести на нет большую часть того, что попытается создать «Ман Юнайтед», – сказал Постекоглу в эфире TNT Sports.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт УЕФА
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЛига Европы УЕФА
logoЭндж Постекоглу
logoТоттенхэм
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