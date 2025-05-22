Постекоглу о победе в ЛЕ: «Знаю, что это значит для «Тоттенхэма». Чем дольше длится период без трофеев, тем иногда труднее его прервать. Я чувствовал нервозность всех в клубе»

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу прокомментировал победу в Лиге Европы.

Лондонцы завоевали трофей, победив «Манчестер Юнайтед » в финале со счетом 1:0.

«Я все еще пытаюсь осознать это. Я знаю, что это значит для нашего клуба. К сожалению, чем дольше длится [период без трофеев], тем иногда труднее его прервать. Я чувствовал нервозность всех в клубе, потому что они уже попадали в подобную ситуацию раньше. Пока ты не сбросишь этот груз с плеч, ты не поймешь, каково это.

Я всегда чувствовал, что футбол в плей-офф отличается от футбола в чемпионате. Когда вы оказываетесь в такой ситуации, все сводится к хорошей организации, вере, хорошему плану на игру и к моментам; к тому, можете ли вы свести к минимуму количество моментов соперника, надежно защищаясь.

Ячувствовал себя комфортно, зная, что если мы выйдем вперед, то сможем свести на нет большую часть того, что попытается создать «Ман Юнайтед», – сказал Постекоглу в эфире TNT Sports.