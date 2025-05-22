Постекоглу о том, что он «всегда что-то выигрывает во втором сезоне»: «Это было моей целью – я не хвастался, а сделал заявление. 3-е место в АПЛ не изменило бы «Тоттенхэм»

Эндж Постекоглу высказался о победе в Лиге Европы.

«Тоттенхэм » завоевал трофей, победив «Манчестер Юнайтед » в финале турнира – 1:0.

Главный тренер «шпор» прокомментировал свои слова о том, что он «всегда что-то выигрывает » во втором сезоне работы в клубе.

«Люди неправильно это поняли. Я не хвастался. Я сделал заявление и поверил в него.

Я знаю, что наши результаты в чемпионате были ужасны и неприемлемы. Третье место [в Премьер-лиге] не изменило бы этот клуб. Единственное, что могло изменить этот клуб, – это какой-нибудь выигранный трофей. И когда я это сказал, это было моим намерением. Я не побоялся заявить об этом.

Это было моей целью. Я хотел заявить об этом. Я не мог ожидать, что кто-то другой из клуба скажет это, но я сам смог это сделать и был готов ответить за свои слова, если бы этого не произошло.

Люди критиковали клуб, и порой мне казалось, что мы не защищались так решительно, как следовало бы», – сказал Постекоглу в эфире TNT Sports.