«Тоттенхэм» в матче с «МЮ» владел мячом 27,7% времени, сделал 115 точных пасов и нанес 3 удара. Это худшие показатели среди финалистов еврокубков за время сбора статистики
«Тоттенхэм» показал худшую статистику в финалах еврокубков по трем показателям.
Команда Энджа Постекоглу стала победителем Лиги Европы, победив «Манчестер Юнайтед» в решающем матче турнира – 1:0.
В этой игре лондонцы владели мячом 27,7% времени, сделали 115 точных передач и нанесли три удара по воротам соперника. Это самые низкие показатели среди всех финалистов еврокубков за время сбора статистики компанией Opta – с сезона-2009/10.
«Тоттенхэм» выиграл ЛЕ/Кубок УЕФА в 3-й раз в истории и впервые с 1984-го
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43138 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости