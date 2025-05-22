«Тоттенхэм» в матче с «МЮ» владел мячом 27,7% времени, сделал 115 точных пасов и нанес 3 удара. Это худшие показатели среди финалистов еврокубков за время сбора статистики

«Тоттенхэм» показал худшую статистику в финалах еврокубков по трем показателям.

Команда Энджа Постекоглу стала победителем Лиги Европы, победив «Манчестер Юнайтед » в решающем матче турнира – 1:0.

В этой игре лондонцы владели мячом 27,7% времени, сделали 115 точных передач и нанесли три удара по воротам соперника. Это самые низкие показатели среди всех финалистов еврокубков за время сбора статистики компанией Opta – с сезона-2009/10.

«Тоттенхэм» выиграл ЛЕ/Кубок УЕФА в 3-й раз в истории и впервые с 1984-го