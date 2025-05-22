Постекоглу завоевал 1-й трофей с «Тоттенхэмом». Тренер говорил, что всегда что-то выигрывает во втором сезоне

Эндж Постекоглу завоевал первый трофей с «Тоттенхэмом».

Лондонцы стали победителями Лиги Европы, обыграв «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале турнира.

Ранее главный тренер «шпор» заявлял, что «всегда» что-то выигрывает» во втором сезоне работы в клубе. Австралиец возглавил «Тоттенхэм» в 2023 году.

До сих пор было лишь три клуба, с которыми ему не удалось выиграть ни одного трофея, но в них он проработал менее двух сезонов – «Панахаики», «Уиттлси Зебрас» и «Мельбурн Виктори».