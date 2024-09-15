Постекоглу заявил, что всегда выигрывает что-нибудь во втором сезоне. Мерсон отметил, что у него больше шансов победить в танцевальном шоу, чем у «Тоттенхэма» – взять 1-й трофей с 2008 года
Главный тренер «шпор» Эндж Постекоглу летом заявлял, что «обычно» выигрывает что-нибудь во втором сезоне.
После поражения от «Арсенала» (0:1) уроженец Греции отметил в интервью Sky Sports: «Я сам себя поправлю. Я не «обычно» выигрываю что-нибудь, а «всегда» выигрываю что-нибудь во втором сезоне. Ничего не изменилось. Я заявляю об этом. А я не говорю то, во что не верю».
Пол Мерсон отреагировал на это высказывание.
«Мне нравится Эндж, правда, но у меня больше шансов выиграть [танцевальное шоу] Strictly. Я действительно не вижу шансов. Если «Тоттенхэм» попадет в четверку лучших в АПЛ – супер. Это было бы великолепно, но для этого нужно, чтобы Соланке забил 20 голов, а это возможно только в том случае, если они улучшат навесы. Если этого не произойдет, то хоть Холанда ставь в атаку – ничего не изменится».
Последний трофей «Тоттенхэм» выиграл в 2008 году – это был Кубок английской лиги.
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