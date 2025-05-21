«Зенит» ничего не должен «Ботафого». Медведев о срыве трансфера Вендела и сделках по Энрике и Артуру

«Зенит» ничего не должен «Ботафого» после срыва трансфера Вендела.

Ранее стало известно , что 27-летний бразилец, пропускающий конец сезона из-за травмы, вернется в Санкт-Петербург и начнет готовиться с командой к новому сезону. Трансферное соглашение расторгнуто из-за финансовых проблем у владельца «Ботафого» Джона Текстора.

В «Зените » эту информацию подтвердили . А «Ботафого» заявил : «По геополитическим причинам сделка не завершена. Владельцы «Зенита» включены в международный санкционный список, Текстор – гражданин США».

– Должен ли теперь «Зенит» какую-либо сумму за несостоявшийся трансфер Вендела, учитывая тройную сделку с Артуром и Луисом Энрике?

– «Зенит» ничего не должен «Ботофаго», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Напомним, в январе «Ботафого» объявил , что переход Вендела из «Зенита» состоится в июне, контракт был заключен до 2029 года. Утверждалось , что отступные игрока в Бразилии составят 300 млн евро для иностранных клубов, а россияне получат 20 млн.

В зимнее трансферное окно «Зенит» подписал вингера Луиса Энрике Андре из «Ботафого», а атакующий полузащитник сине-бело-голубых Артур перешел в «Ботафого».

Вендел провел 22 игры в Мир РПЛ , забил 1 гол и отдал 10 результативных пасов в сезоне-2024/25. Его подробная статистика – здесь .