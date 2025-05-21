Вендел не вернется в Россию – с согласия «Зенита». Хавбек продолжит лечение в Бразилии под контролем «Ботафого» (Globo Esporte)

Вендел не вернется в Россию после травмы с согласия «Зенита».

Хавбек «Зенита » получил повреждение, из-за которого больше не сможет сыграть в этом сезоне. Летом бразилец перейдет в «Ботафого ».

Сообщалось, что 13 мая Вендел улетел из России, его багаж состоял из десяти чемоданов.

По данным Globo Esporte, полузащитник не планирует возвращаться в Россию. По договоренности с «Зенитом» Вендел продолжит восстановление от травмы в Бразилии под контролем врачей «Ботафого». При этом до 2 июня, когда вступит в силу контракт с новым клубом, футболист не может лечиться в его расположении.

Ожидается, что Вендел сыграет за «Ботафого» на клубном чемпионате мира, который пройдет в США с 14 июня по 13 июля.