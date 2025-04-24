Суд закрыл дело об оскорблениях Винисиуса двумя фанатами «Барсы» в 2023-м. Вингер «Реала» утверждал, что его называли «тупой обезьяной», это не удалось доказать

Суд закрыл дело об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора в класико.

Судья прекратила расследование в отношении двух болельщиков «Барселоны», которых подозревали в том, что они оскорбляли игрока «Реала » на расовой почве во время матча в октябре 2023 года. При этом дело было передано в Управление по вопросам равного обращения и борьбы с дискриминацией, сообщает COPE со ссылкой на EFE.

Утверждается, что судья 18-го следственного суда Барселоны Кармен Гарсия закрыла расследование, не найдя никаких доказательств разжигания ненависти. Кроме того, сам футболист не слышал выкриков от этих фанатов.

Бразилец утверждал, что в его адрес кричали «обезьяна» и «тупая обезьяна», но пояснил, что слышал эти выражения не во время матча, а потом, когда ему показали видеозапись.

Один из двух подозреваемых заявил о своем праве не давать показания следственному судье, в то время как другой узнал себя на записи, предоставленной полицией, хотя и отрицал, что его выкрики были оскорбительными. По его словам, он просто кричал «негодяй» после спорного эпизода с участием Винисиуса .

Эксперт по чтению по губам, нанятый Ла Лигой, утверждал, что подозреваемые кричали «гребаная обезьяна».

Прокуратура по делам на почве ненависти попросила закрыть дело, поскольку следствию так и не удалось выяснить, что именно кричали фанаты. Кроме того, даже если их выкрики и были оскорбительными, их не поддержали остальные болельщики, матч не был приостановлен. Судья согласилась с доводами прокурора.

Отмечается, что Ла Лига , а также клуб и игрок подали апелляцию на закрытие дела.