Дидье Дрогба: «Я влюбился в Москву. Это город, который дышит футболом. Россия – страна, которая дышит футболом»

Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба признался в любви к Москве.

47-летний ивуариец забил гол в гала-матче между сборной европейских легенд и ЦСКА-2005 (1:5), посвященном 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА.

«Я влюбился в Москву, это город, который дышит футболом. Россия – страна, которая дышит футболом.

Для меня, как для игрока, было важно сюда приехать и участвовать в этом празднике. Спасибо большое всем за этот день», – сказал Дрогба .