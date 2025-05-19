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Дидье Дрогба: «Я влюбился в Москву. Это город, который дышит футболом. Россия – страна, которая дышит футболом»

Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба признался в любви к Москве.

47-летний ивуариец забил гол в гала-матче между сборной европейских легенд и ЦСКА-2005 (1:5), посвященном 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА.

«Я влюбился в Москву, это город, который дышит футболом. Россия – страна, которая дышит футболом. 

Для меня, как для игрока, было важно сюда приехать и участвовать в этом празднике. Спасибо большое всем за этот день», – сказал Дрогба.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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