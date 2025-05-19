Вагнер Лав считает, что ЦСКА-2008 мог выиграть ЛЧ: «Мы уже играли вместе на протяжении 4 лет, отлично сыгрались. Была очень хорошая сплоченность»

Вагнер Лав считает, что ЦСКА образца 2008 года мог выиграть Лигу чемпионов.

В Кубке УЕФА сезона-2008/09 армейцы дошли до 1/8 финала, где уступили «Шахтеру» (1:0, 0:2).

«Газзаев сказал , что мы могли бы выиграть Лигу чемпионов? У нас действительно была очень хорошая сыгранность, очень хорошая сплоченность. Мы уже играли вместе на протяжении четырех лет, отлично сыгрались.

Соответственно, у нас были отличные шансы стать победителями этого турнира», – сказал бывший нападающий ЦСКА .