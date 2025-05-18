«Мадрид», ублюдки, приветствуйте чемпиона» скандировали фанаты «Барсы» на «Олимпик Льюис Компанис». Клуб празднует чемпионство после 2:3 от «Вильярреала»
Болельщики «Барселоны» исполнили оскорбительную кричалку про «Реал».
Сегодня «Барселона», ранее уже ставшая чемпионом, проиграла «Вильярреалу» (2:3) в 37-м туре Ла Лиги.
После матча сине-гранатовые стали отмечать титул на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Футболисты и тренер Ханс-Дитер Флик показали фанатам трофей.
В какой-то момент на стадионе зазвучала известная кричалка про принципиального соперника: «Мадрид», ублюдки, приветствуйте чемпиона».
Эту же кричалку 16 мая на чемпионском параде «Барсы» поддержал Фермин Лопес. А другой хавбек каталонцев, Марк Касадо, заряжал: «Кто не скачет – тот мадридиста».
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
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