«Мадрид», ублюдки, приветствуйте чемпиона» скандировали фанаты «Барсы» на «Олимпик Льюис Компанис». Клуб празднует чемпионство после 2:3 от «Вильярреала»

Болельщики «Барселоны» исполнили оскорбительную кричалку про «Реал».

Сегодня «Барселона », ранее уже ставшая чемпионом, проиграла «Вильярреалу » (2:3) в 37-м туре Ла Лиги .

После матча сине-гранатовые стали отмечать титул на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Футболисты и тренер Ханс-Дитер Флик показали фанатам трофей.

В какой-то момент на стадионе зазвучала известная кричалка про принципиального соперника: «Мадрид », ублюдки, приветствуйте чемпиона».

Эту же кричалку 16 мая на чемпионском параде «Барсы» поддержал Фермин Лопес. А другой хавбек каталонцев, Марк Касадо, заряжал : «Кто не скачет – тот мадридиста».