У Ямаля 19 мячей и 22 голевых паса в 59 играх за «Барселону» и Испанию в сезоне. 17-летний вингер забил в 3-й игре подряд – «Вильярреалу»

Ламин Ямаль забил во третьем матче подряд.

«Барселона » принимает «Вильярреал » (2:1, перерыв) в рамках 37-го тура Ла Лиги .

На 38-й минуте 17-летний вингер каталонцев сравнял счет. Ламин на углу штрафной получил не слишком удобный ответный пас от защитника Эрика Гарсии, сместился в сторону центральной оси и с семнадцати метров левой ногой отправил мяч точно в ворота, под дальнюю штангу.

Ямаль забил уже 19 голов за клуб и сборную Испании в 59 матчах в этом сезоне. Также у него 22 голевых паса. Его подробная статистика – здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.