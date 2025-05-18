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  • У Ямаля 19 мячей и 22 голевых паса в 59 играх за «Барселону» и Испанию в сезоне. 17-летний вингер забил в 3-й игре подряд – «Вильярреалу»
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У Ямаля 19 мячей и 22 голевых паса в 59 играх за «Барселону» и Испанию в сезоне. 17-летний вингер забил в 3-й игре подряд – «Вильярреалу»

Ламин Ямаль забил во третьем матче подряд.

«Барселона» принимает «Вильярреал» (2:1, перерыв) в рамках 37-го тура Ла Лиги.

На 38-й минуте 17-летний вингер каталонцев сравнял счет. Ламин на углу штрафной получил не слишком удобный ответный пас от защитника Эрика Гарсии, сместился в сторону центральной оси и с семнадцати метров левой ногой отправил мяч точно в ворота, под дальнюю штангу.

Ямаль забил уже 19 голов за клуб и сборную Испании в 59 матчах в этом сезоне. Также у него 22 голевых паса. Его подробная статистика – здесь.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoБарселона
logoСборная Испании по футболу
logoЛамин Ямаль
logoВильярреал
logoЛа Лига
logoЭрик Гарсия
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