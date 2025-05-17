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«Кто не скачет – тот мадридиста» кричал Касадо в микрофон фанатам «Барсы» на чемпионском параде

Хавбек «Барсы» Марк Касадо исполнил кричалку про «Реал» на параде.

Каталонцы вчера завоевали 28-й чемпионский титул. Сегодня команда провела чемпионский парад в Барселоне.

21-летний воспитанник сине-гранатовых из командного автобуса прокричал в микрофон болельщикам: «Кто не скачет – тот мадридиста».

Другой полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес скандировал вместе с фанатами «Мадрид», ублюдки, приветствуйте чемпиона».

«Кто не скачет – тот мадридиста». Лапорта присоединился к акции фанатов на «Камп Ноу» и прыгал на своем месте

Увольнять Станковича или нет?24008 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Адрии Регаса в X
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