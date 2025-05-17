«Кто не скачет – тот мадридиста» кричал Касадо в микрофон фанатам «Барсы» на чемпионском параде
Хавбек «Барсы» Марк Касадо исполнил кричалку про «Реал» на параде.
Каталонцы вчера завоевали 28-й чемпионский титул. Сегодня команда провела чемпионский парад в Барселоне.
21-летний воспитанник сине-гранатовых из командного автобуса прокричал в микрофон болельщикам: «Кто не скачет – тот мадридиста».
Другой полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес скандировал вместе с фанатами «Мадрид», ублюдки, приветствуйте чемпиона».
«Кто не скачет – тот мадридиста». Лапорта присоединился к акции фанатов на «Камп Ноу» и прыгал на своем месте
Увольнять Станковича или нет?24008 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Адрии Регаса в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости