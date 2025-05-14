Капелло о Ямале: «Игрок со многими качествами, но я не считаю его гением или феноменом. Месси и Марадона делали невообразимые вещи. Не могу сравнить Ламина с ними»

Фабио Капелло не считает Ламина Ямаля гением.

«Ламин Ямаль – игрок со многими качествами, который может совершенствоваться, но я не считаю его гением или феноменом.

Месси и Марадона делали вещи, которые никто не мог себе представить, и сейчас я не могу сравнить его с ними», – сказал бывший тренер «Милана», «Реала» и сборной России в эфире El Partidazo de COPE.