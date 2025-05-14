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  • Капелло о Ямале: «Роналду был важным игроком с впечатляющими цифрами, но я не могу сравнивать его с Месси или Марадоной. Ламину есть куда расти, однако немногие обладают особым блеском»
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Капелло о Ямале: «Роналду был важным игроком с впечатляющими цифрами, но я не могу сравнивать его с Месси или Марадоной. Ламину есть куда расти, однако немногие обладают особым блеском»

Фабио Капелло считает, что Ламину Ямалю не хватает чего-то, чтобы быть гением.

«Я не говорю о цифрах или качестве. Я говорю о воображении и блеске. Криштиану Роналду также был очень важным игроком, с впечатляющими цифрами и забивал очень важные голы, но я не могу сравнивать его с Месси или Марадоной.

Это правда, что Ламин очень молод и что ему есть куда расти, но очень немногие обладают этим особым блеском», – сказал бывший тренер «Милана», «Реала» и сборной России в эфире El Partidazo de COPE.

Подробную статистику 17-летнего вингера «Барселоны» и сборной Испании Ямаля можно изучить по ссылке.

Капелло о Ямале: «Игрок со многими качествами, но я не считаю его гением или феноменом. Месси и Марадона делали невообразимые вещи. Не могу сравнить Ламина с ними»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Forbes
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