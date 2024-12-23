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  • Лам о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Мы привыкли к демократическому принятию решений, там все иначе. У всех есть право принимать турниры, но важна политическая ситуация»
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Лам о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Мы привыкли к демократическому принятию решений, там все иначе. У всех есть право принимать турниры, но важна политическая ситуация»

Филипп Лам не в восторге от проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия – страна с самой высокой плотностью населения в своем регионе, там 36 миллионов жителей. Они интересуются футболом, даже местным.

Но мы привыкли к демократическому процессу принятия решений в клубном спорте, и в Саудовской Аравии ситуация иная», – сказал бывший защитник сборной Германии.

Также экс-футболист «Баварии» призвал европейские страны «держаться вместе», чтобы в дальнейшем ФИФА не могла действовать в одиночку.

«Мы большие нации. Здорово, что такие турниры, как Олимпиада, тоже проводятся в Европе. Конечно, они проходят и на других континентах, у всех есть право стать страной-хозяйкой. Но нужно смотреть на условия и на фактическую политическую ситуацию. Это крайне важно», – подчеркнул Лам.

Также Филипп остался недоволен тем, как организовано голосование в ФИФА: «Нельзя было проголосовать отдельно по ЧМ-2030 и ЧМ-2034, ты либо говоришь «да» в обоих случаях, либо в обоих случаях говоришь «нет».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayerischer Rundfunk
logoФилипп Лам
logoФИФА
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoчемпионат мира
logoСборная Германии по футболу
Политика
ЧМ-2034
ЧМ-2030
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