Форвард «Нанта» Мохамед в 3-й раз отказался играть в форме с радужными элементами в рамках акции по борьбе с гомофобией. Клуб дважды штрафовал его
Игрок «Нанта» пропустит ближайший матч из-за акции по борьбе с гомофобией.
«Канарейки» примут «Монпелье» в рамках 34-го тура Лиги 1. Матч состоится 17 мая.
Как сообщает RMC Sport, нападающий «Нанта» Мостафа Мохамед отказался участвовать в этом матче, который будет проходить под лозунгом борьбы с гомофобией.
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) планирует организовать акцию в последнем туре чемпионата: все команды должны будут выйти в форме с логотипом лиги в радужном цветовом исполнении и словом «гомофобия», зачеркнутым красным цветом.
Египетский футболист в 3-й раз подряд отказался участвовать в матче, проходящем под лозунгом борьбы с гомофобией. В 2023 и 2024 годах «Нант» штрафовал его.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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