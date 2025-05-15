Форвард «Нанта» Мохамед в 3-й раз отказался играть в форме с радужными элементами в рамках акции по борьбе с гомофобией. Клуб дважды штрафовал его

Игрок «Нанта» пропустит ближайший матч из-за акции по борьбе с гомофобией.

«Канарейки» примут «Монпелье » в рамках 34-го тура Лиги 1. Матч состоится 17 мая.

Как сообщает RMC Sport, нападающий «Нанта » Мостафа Мохамед отказался участвовать в этом матче, который будет проходить под лозунгом борьбы с гомофобией.

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) планирует организовать акцию в последнем туре чемпионата: все команды должны будут выйти в форме с логотипом лиги в радужном цветовом исполнении и словом «гомофобия», зачеркнутым красным цветом.

Египетский футболист в 3-й раз подряд отказался участвовать в матче, проходящем под лозунгом борьбы с гомофобией. В 2023 и 2024 годах «Нант» штрафовал его.