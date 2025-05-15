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  • Линекер о конфликте в Газе: «Каждый день люди теряют детей, братьев и сестер, а мы по-прежнему поставляем оружие. Не понимаю, как мир может относиться к этому нормально»
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Линекер о конфликте в Газе: «Каждый день люди теряют детей, братьев и сестер, а мы по-прежнему поставляем оружие. Не понимаю, как мир может относиться к этому нормально»

Гари Линекер высказался о конфликте в Секторе Газа.

«Мы видим это в прямом эфире на наших телефонах – я никогда такого раньше не видел. Это за гранью безнравственности. То, что они [палестинцы] переживают, невозможно себе представить.

У меня есть дети. Они уже взрослые, но каждый день люди теряют своих детей, братьев и сестер. Я не понимаю, как мир может относиться к этому нормально. Похоже, мы по-прежнему на стороне тех, кто это делает. Мы по-прежнему поставляем оружие.

Подавляющее большинство людей видят ситуацию такой, какая она есть. К сожалению, правительство мало что делает для решения этой проблемы. Все сводится к власти и деньгам. Но то, чему мы позволяем происходить, выходит за рамки», – сказал бывший нападающий сборной Англии. 

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Линекер не согласен, что BBC должна освещать конфликт в Газе беспристрастно: «Происходит массовое убийство тысяч детей. BBC не была беспристрастна в отношении конфликта России и Украины»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
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