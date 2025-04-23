Гари Линекер не согласен, что BBC должна освещать конфликт в Газе беспристрастно.

Бывший нападающий сборной Англии и ведущий передачи Match of the Day дал интервью журналисту Амолу Раджану. Они обсудили ситуацию с документальным фильмом «Газа: как выжить в зоне военных действий», который был удален из стримингового сервиса iPlayer после того, как выяснилось, что 13-летний диктор является сыном чиновника ХАМАС. Линекер считает, что доступ к нему нужно восстановить.

«Я думаю, что BBC просто капитулировала перед масштабным лоббированием», – сказал экс-футболист.

«Я знаю свою позицию в этом вопросе... То, что происходит там [в Газе], массовое убийство тысяч детей – это, вероятно, то, по поводу чего у нас должно быть свое мнение», – добавил Гари .

Раджан ответил, что компания «в целом должна относиться к этому беспристрастно», на что Линекер ответил: «Почему? Она должна освещать факты».

Журналист подчеркнул, что BBC, как общественный вещатель, должна быть «беспристрастной в отношении конфликта». В ответ Гари заявил, что «BBC не была беспристрастна в отношении конфликта России и Украины».

BBC включила в программу замечание, которое гласит, что компания «беспристрастно освещает каждый конфликт, включая российско-украинский, чтобы дать зрителям представление о том, что происходит на местах».

Амол изложил позицию Израиля, согласно которой действия Иерусалима «являются ответом на резню и пленение невинных израильтян 7 октября 2023 года». «Этот контекст нужно упомянуть», – сказал журналист.

«Но это не весь контекст, правда? Полный контекст начался задолго до 7 октября, не так ли?» – ответил Линекер.