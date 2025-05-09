Линекер об уходе Трента в «Реал»: «Я в восторге от того, что у него хватило смелости сделать это. Его обвиняют в том, что «Ливерпуль» не получит деньги, но это не его проблема. Это его жизнь»

Гари Линекер приветствует решение Трента Александер-Арнолда покинуть «Ливерпуль».

Воспитанник «красных» объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Сообщалось, что защитник согласовал трансфер в «Реал».

«Большие звезды. Куда они уходят? Они уходят в «Реал Мадрид» или «Барселону». Я думаю, что сейчас для него самое время уйти. Люди обвиняют его в том, что «Ливерпуль» не получит за него деньги. Но это не его проблема.

Если бы я присматривал за игроком, я бы всегда советовал ему, чтобы он досидел до конца своего контракта. Если вы хороший футболист, это ставит вас в идеальное положение. Почему бы вам не закончить свой контракт, как в любой другой сфере жизни, и не уйти куда-то еще?

Я в восторге от того, что у него хватило смелости сделать это. Потому что трудно покинуть «Ливерпуль». Это его жизнь, а не кого-то еще. Вы делаете то, что правильно для вас», – заявил экс-игрок сборной Англии.

Такой уход Трента – разочарование. Я болею за «Ливерпуль» и чертовски злюсь