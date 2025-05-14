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  • Марко Николич: «Не видел, чтобы «Зенит» сделал что‑то сам, без помощи ЦСКА. Мы владели инициативой и полностью заслужили выход в финал Кубка»
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Марко Николич: «Не видел, чтобы «Зенит» сделал что‑то сам, без помощи ЦСКА. Мы владели инициативой и полностью заслужили выход в финал Кубка»

Марко Николич рад победе ЦСКА над «Зенитом» в FONBET Кубке России.

– Во втором тайме стали больше рисковать. А зачем ждать, что нам терять? Конечно, нервный матч получился.

Я не видел, чтобы «Зенит» сделал что‑то сам, без нашей помощи. Мы владели инициативой. И, по‑моему, полностью заслужили выход в финал.

Теперь у нас важный матч с «Локомотивом» в чемпионате. Очень важная борьба за медали.

Но очень рад за результат. Это праздник футбола. Эти эмоции всем нужны. Прекрасный футбол, прекрасный праздник.

– Пенальти в концовке первого тайма. Обляков должен был бить?

– Он наш пенальтист. У нас нет импровизации в этом смысле. Самое главное, что собрались. Пережили пять минут шока. И продолжали верить и поддерживать друг друга.

Всем видно, что ребята сражались за каждый мяч. Я сразу говорил, что уважаю «Зенит», очень качественная команда. Спасибо нашей команде, что поверила в свои силы. Это футбол, – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА спасся с 0:2 и выбил «Зенит» из Кубка России! Финал ждет

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура35429 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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