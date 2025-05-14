Марко Николич: «Не видел, чтобы «Зенит» сделал что‑то сам, без помощи ЦСКА. Мы владели инициативой и полностью заслужили выход в финал Кубка»
– Во втором тайме стали больше рисковать. А зачем ждать, что нам терять? Конечно, нервный матч получился.
Я не видел, чтобы «Зенит» сделал что‑то сам, без нашей помощи. Мы владели инициативой. И, по‑моему, полностью заслужили выход в финал.
Теперь у нас важный матч с «Локомотивом» в чемпионате. Очень важная борьба за медали.
Но очень рад за результат. Это праздник футбола. Эти эмоции всем нужны. Прекрасный футбол, прекрасный праздник.
– Пенальти в концовке первого тайма. Обляков должен был бить?
– Он наш пенальтист. У нас нет импровизации в этом смысле. Самое главное, что собрались. Пережили пять минут шока. И продолжали верить и поддерживать друг друга.
Всем видно, что ребята сражались за каждый мяч. Я сразу говорил, что уважаю «Зенит», очень качественная команда. Спасибо нашей команде, что поверила в свои силы. Это футбол, – сказал главный тренер ЦСКА.
ЦСКА спасся с 0:2 и выбил «Зенит» из Кубка России! Финал ждет
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