Мостовой о пенальти ЦСКА в матче с «Зенитом»: «Судьи издеваются над футболом. Ужас, беспредел. Что тогда защитнику сделать с руками? Отрубить их, отрезать?»

Александр Мостовой раскритиковал судей матча ЦСКА – «Зенит».

Московская команда принимает петербургскую в рамках ответной встречи финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0, второй тайм).

На 42-й минуте Миралем Пьянич навесил в штрафную площадь гостей, и мяч после попытки Виллиана Роши пробить по воротам головой задел руку Нуралы Алипа и ушел за пределы поля. Главный судья Виталий Мешков проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый .

Иван Обляков не реализовал пенальти.

«Судьи издеваются над футболом. Как можно назначать пенальти, когда человеку случайно мяч чиркает по какой-то руке, которую он даже не видит. Вы что делаете? Они смотрят пять минут, потом идут к ВАР, решают и говорят – игра рукой.

Какая игра? Вы сами себе противоречите. Игра рукой – это когда человек играет рукой. А когда мяч случайно где‑то чирканул внизу... Это вообще ужас, беспредел! Соберитесь, судьи, нельзя уже это делать.

Что тогда защитнику сделать с руками? Вообще, может, отрубить их, отрезать? Я не понимаю. Это хорошо, что вратарь там... Я не болею за «Зенит », я болею за футбол! Ребята, ну не издевайтесь над футболом», – сказал бывший полузащитник сборной России.