  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава Ла Лиги Тебас: «Если у чемпиона меньше 90 очков, значит, лига очень конкурентная. Важна неопределенность, а не победа с сотней очков, как у «Сити» или «Реала» Моуринью»
44

Глава Ла Лиги Тебас: «Если у чемпиона меньше 90 очков, значит, лига очень конкурентная. Важна неопределенность, а не победа с сотней очков, как у «Сити» или «Реала» Моуринью»

Хавьер Тебас высоко оценил конкурентоспособность нынешней Ла Лиги.

Президент Ла Лиги высказался об этом, говоря об угрозе потенциального создания Суперлиги.

«Футбол в Испании составляет 1,4% ВВП. В Европе более 40 профессиональных лиг, более 75 140 сотрудников, более 68 000 игроков и 20 миллиардов евро медиадоходов, которые распределяются, и все это находится под угрозой. Если бы Суперлига была введена в Испании, мы бы заработали на 1,16 миллиарда евро меньше, или на 32%.

Я думаю не столько о том, что всегда побеждают «Реал», «Барселона» и иногда «Атлетико», сколько о том, что у чемпиона может быть меньше 90 очков. Потому что если такое происходит, значит, что лига очень конкурентная.

Важно, чтобы была неопределенность, а не победа с сотней очков, как в свое время у «Сити» или «Реала» Моуринью», – сказал Тебас.

«Реал» и Тебас бесят друг друга. Откуда такая ненависть?

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
Хавьер Тебас
logoЛа Лига
logoБарселона
logoСуперлига Европы
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тебас о Пересе: «Великий менеджер, он сделал «Реал» могущественным. Но наши взгляды полярно противоположны – он хочет видеть элитарный, олигархический футбол»
208 мая, 09:49
Тебас о клубном ТВ «Реала»: «Все, что там говорят, попадает в СМИ через полчаса – это опасно. Стоит быть осторожными с публичными жалобами на судейство»
157 мая, 20:21
Глава Ла Лиги Тебас: «Клубы жалуются на судейство 1-2 раза в год, но «Реал» и их ТВ делают это каждую неделю. Люди продолжат совершать ошибки»
387 мая, 18:53
Главные новости
Рафинья о Флике: «Я остался в «Барсе» благодаря Ханси, он заботится об игроках. Счастлив, что меня выбрали капитаном»
5 минут назад
Александр Мостовой: «Единственное, что надо Станковичу – взять в штаб Мостового. К нему бы я пошел. Какая разница – там сидит 10-11 человек»
1210 минут назад
Анчелотти об уходе из «Реала»: «Я не разочарован – подписался бы своей кровью, если бы мне сказали, что я выиграю 11 трофеев за 4 года. Все однажды заканчивается»
1115 минут назад
Фабрегас останется тренером «Комо», несмотря на интерес «Байера», «Лейпцига» и «Ромы». Сеску повысят зарплату, он будет влиять на трансферы
518 минут назад
Гафин о натурализации: «В интересах российского футбола давать футбольное гражданство тем, кто реально будет играть за сборную. Иначе в чем смысл?»
1930 минут назад
Миятович о поведении Винисиуса: «Немало болельщиков «Реала» думают: «Что не так с этим парнем?» Вы знаете «Мадрид»: если ты делаешь все правильно – остаешься, нет – тебя продают»
1035 минут назад
Глава Ла Лиги о «деле Негрейры»: «Судей не подкупали, но влияние на их повышение и понижение в должности – это спортивная коррупция. Мы начали действовать первыми»
1241 минуту назад
Радимов о поведении Станковича: «Надо жестко раскритиковать его. Будь добр уважать законы той футбольной страны, в которой находишься. А нет, пусть собирает вещи и валит отсюда»
4851 минуту назад
Наблюдательный совет «Баварии» одобрил трансфер Та. «Барса» не сможет подписать защитника из-за финансовых проблем
2657 минут назад
Анчелотти об отставании «Реала» от «Барсы»: «Чемпионат еще не закончен. Мы не хотим отдавать титул нашим соперникам. Способны выиграть 3 матча»
17сегодня, 12:18
Ко всем новостям
Последние новости
Гусев готов быть главным тренером «Динамо» в следующем сезоне: «Если доверят. Это вопрос руководства»
17сегодня, 10:51
Бобан о несостоявшихся трансферах «Милана»: «Мы с Мальдини договорились с Ольмо в январе 2020-го, но владельцы не хотели этого трансфера, сделку с Собослаи тоже отвергли. Разъяснений так и не последовало»
3сегодня, 10:05
Выставка «Зенит ❤︎ Петербург. 100 лет вместе» откроется 25 мая в «Севкабель Порте»
2сегодня, 08:58Фото
Пивоваров о трансферах «Динамо»: «У клуба не было задачи учитывать все пожелания Лички, мы работаем на совместный результат. Расставание с Марцелом далось нелегко, но это решение для будущего»
16сегодня, 08:58
44 фаната «Гамбурга» пострадали во время празднования возвращения в Бундеслигу. Один человек получил опасные для жизни травмы
5сегодня, 08:45
19 очков Боселли за покер «Крыльям» – лучший результат тура РПЛ. 12 очков набрал Нино, 11 – Карраскаль
сегодня, 08:42Фэнтези
Чемпионат Испании. «Реал» Сосьедад» против «Сельты», «Реал» примет «Мальорку» в среду, «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в четверг
12сегодня, 08:33
Чемпионшип. 1/2 финала плей-офф. Ответные матчи. «Ковентри» Лэмпарда сыграет с «Сандерлендом», «Шеффилд» разгромил «Бристоль» и вышел в финал
2сегодня, 08:19
Райт об «Арсенале»: «Позарез нужен форвард, но не Нуньес или Хейлунд. Эти двое пока не отрабатывают потраченных на них денег»
7сегодня, 07:56
Экс-арбитр Федотов о Станковиче в матче с «Динамо»: «Его надо было удалять – похлопал и показал, как отсчитывают деньги. Жест с целью дискредитации судей»
35сегодня, 07:32