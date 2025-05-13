Глава Ла Лиги Тебас: «Если у чемпиона меньше 90 очков, значит, лига очень конкурентная. Важна неопределенность, а не победа с сотней очков, как у «Сити» или «Реала» Моуринью»

Хавьер Тебас высоко оценил конкурентоспособность нынешней Ла Лиги.

Президент Ла Лиги высказался об этом, говоря об угрозе потенциального создания Суперлиги .

«Футбол в Испании составляет 1,4% ВВП. В Европе более 40 профессиональных лиг, более 75 140 сотрудников, более 68 000 игроков и 20 миллиардов евро медиадоходов, которые распределяются, и все это находится под угрозой. Если бы Суперлига была введена в Испании, мы бы заработали на 1,16 миллиарда евро меньше, или на 32%.

Я думаю не столько о том, что всегда побеждают «Реал», «Барселона » и иногда «Атлетико », сколько о том, что у чемпиона может быть меньше 90 очков. Потому что если такое происходит, значит, что лига очень конкурентная.

Важно, чтобы была неопределенность, а не победа с сотней очков, как в свое время у «Сити » или «Реала» Моуринью», – сказал Тебас.

«Реал» и Тебас бесят друг друга. Откуда такая ненависть?