  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Деку: «Барса» превзошла ожидания. В начале сезона идеей было конкурировать, не потерять шансы на титул к 36-му туру. Мы боролись с сильным «Реалом», а в финал ЛЧ не вышли из-за одной детали»
65

Деку: «Барса» превзошла ожидания. В начале сезона идеей было конкурировать, не потерять шансы на титул к 36-му туру. Мы боролись с сильным «Реалом», а в финал ЛЧ не вышли из-за одной детали»

Результаты «Барселоны» превзошли ожидания ее спортивного директора.

«В начале сезона моей идеей, учитывая все изменения, было конкурировать. То есть бороться за победу. Нужно было не потерять шансы на титул к 36-му туру.

Но результаты немного превзошли ожидания: мы боролись с сильным «Реалом», а в финал Лиги чемпионов не вышли из-за одной детали. Нужно продолжать в том же духе», – сказал Деку в интервью ESPN.

Кто выйдет в Суперфинал Фонбет Кубка России?437 голосов
ЦСКАЦСКА
ЗенитЗенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДеку
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«На хер «Мадрид», «приветствуйте чемпиона, ублюдки», «Флорентино – сукин сын», «Асенсио, вали в тюрьму». Ла Лига осудила кричалки фанатов «Барсы» во время класико
108сегодня, 11:42
«Барса» заработала 13,5 млн евро в день матча с «Реалом» – рекорд клуба после переезда на «Монжуик»
48вчера, 19:11
Мбаппе после 3:4 с «Барселоной»: «Больно, но мы вернемся. Вперед, «Мадрид»!»
119вчера, 16:14
Главные новости
Экс-директор BBC о репосте Линекером пропалестинского видео: «Материалы перекликаются с нацистской пропагандой. Допустимо ли, что ведущие делятся антисемитскими оскорблениями?»
915 минут назад
Фанаты сломали нос лучшему бомбардиру «Кельна» Лемперле после мероприятия «Дневная пьянка». Тим может пропустить последний тур второй Бундеслиги – клуб борется за повышение в классе
822 минуты назад
Помните легендарную игру, где волк ловит яйца? Это ее футбольная версия!
26 минут назадТесты и игры
Деку о вылете «Барселоны» из ЛЧ: «Понравилась реакция игроков. Все были расстроены, в ярости, но эти мальчишки сказали: «Мы вернемся». Это вселяет надежду»
931 минуту назад
Мостовой о тренерстве: «Я всегда открыт, но пока никто не звонил. Спокойно к этому отношусь. Уже 20 лет как закончил с футболом, ничего страшного»
3052 минуты назад
Аморим оплатил билеты на финал ЛЕ для семей 30 сотрудников «МЮ»
3458 минут назад
«Байер» предпочтет продать Виртца «Ман Сити», а не «Баварии». От «горожан» больше шансов получить желаемые 150 млн евро
29сегодня, 17:26
Рафаэла Пимента: «Я против сексуализации футболисток, они спортсменки, а не футбольные Барби. Они здесь не потому, что красивые. У них прекрасные тела, но это не главное»
20сегодня, 17:14
Экс-жена Сафонова сообщила, что Верховный суд отклонил апелляцию Матвея: «Не смог избежать уплаты алиментов посредством адвокатского крючкотворства. Перед законом все равны»
25сегодня, 16:57
Гендиректор «Динамо» Пивоваров о пиве на стадионах: «Большинство спортивной общественности за возвращение. Даже не вижу голосов против»
23сегодня, 16:53
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Пономарев: «Спартак» был народной командой, когда еще Симонян за них играл, когда у них футболисты классные были, просто чудо. А сейчас не на кого глаз положить, одни иностранцы»
12 минуты назад
Аленичев о возможном назначении в «Факел»: «Мне ни о чем не известно. Нужно задавать вопросы тем, кто эту информацию вынес в печать. Может, это выдумка»
113 минут назад
Игорь Семшов: «Любой спорный момент – начинается игра «Руки Вверх». Нужно убирать это карточками. В «Спартаке» бегают по технической зоне все писари из штаба Станковича, а судьи не реагируют»
1039 минут назад
Консейсау о финале Кубка Италии: «Давление – часть истории «Милана», это нормально для больших клубов. Хотим подарить болельщикам трофей в трудный сезон»
сегодня, 17:16
Чемпионат Испании. «Вальядолид» против «Жироны», «Реал» примет «Мальорку» в среду, «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в четверг
12сегодня, 17:00Live
«Может, «Спартак», как и «Арсенал», проклят – я этого не исключаю. И те, и другие не могут добраться до чемпионства. У лондонцев это продолжается уже 15 лет». Канчельскис о клубах
25сегодня, 16:05
Калулу дисквалифицирован на 2 последних матча сезона Серии А. Защитник «Юве» получил красную в игре с «Лацио»
11сегодня, 15:41
Радимов о «Спартаке»: «При Попове все было налажено. С «Зенитом», в котором играли Халк и Витцель, 2-е место занимали. Теперь Кахигао и Станкович, Абаскаль – занимаете 5-6-е, ничего выиграть не можете»
27сегодня, 15:35
Аленичев может возглавить «Факел». Экс-тренер «Спартака» встречался с руководством региона (Legalbet)
15сегодня, 15:22
Врач «Динамо» о том, что Гомес восстанавливается от травмы в Бразилии: «Отпустили к семье, сезон все равно заканчивается. Артур в «Сантосе» под присмотром, занимается каждый день»
3сегодня, 14:06