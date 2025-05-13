Деку: «Барса» превзошла ожидания. В начале сезона идеей было конкурировать, не потерять шансы на титул к 36-му туру. Мы боролись с сильным «Реалом», а в финал ЛЧ не вышли из-за одной детали»
Результаты «Барселоны» превзошли ожидания ее спортивного директора.
«В начале сезона моей идеей, учитывая все изменения, было конкурировать. То есть бороться за победу. Нужно было не потерять шансы на титул к 36-му туру.
Но результаты немного превзошли ожидания: мы боролись с сильным «Реалом», а в финал Лиги чемпионов не вышли из-за одной детали. Нужно продолжать в том же духе», – сказал Деку в интервью ESPN.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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