«В итоге хорошие парни всегда побеждают». Пике репостнул свой твит после победы «Барсы» над «Реалом» в Ла Лиге

Жерар Пике отреагировал на победу «Барселоны» в класико.

В 35-м туре Ла Лиги каталонцы обыграли «Реал » со счетом 4:3.

Бывший защитник «Барселоны» процитировал свой твит, опубликованный после победы «блауграны» в класико в финале Кубка Испании: «В конечном счете хорошие парни всегда побеждают». К цитате Пике добавил эмодзи сердца и отметку аккаунта клуба.