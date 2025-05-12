«В итоге хорошие парни всегда побеждают». Пике репостнул свой твит после победы «Барсы» над «Реалом» в Ла Лиге
Жерар Пике отреагировал на победу «Барселоны» в класико.
В 35-м туре Ла Лиги каталонцы обыграли «Реал» со счетом 4:3.
Бывший защитник «Барселоны» процитировал свой твит, опубликованный после победы «блауграны» в класико в финале Кубка Испании: «В конечном счете хорошие парни всегда побеждают». К цитате Пике добавил эмодзи сердца и отметку аккаунта клуба.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Жерара Пике
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