Ямаль о «Реале»: «У «Барсы» нет страха перед ними, который испытывают другие клубы, возможно. Выходим с настроем, что мы лучше любой команды»

Ламин Ямаль заявил, что «Барселона» не боится «Реал Мадрид».

Каталонцы победили мадридцев (4:3) в 35-м туре Ла Лиги .

«Неприятно, когда тебя обыгрывает «Мадрид ». Это правда, что в прошлом году мы их не обыграли, мы страдали. В этом году мы отдали все, чтобы переломить ситуацию.

У нас нет того страха перед ними, который, возможно, испытывают другие команды. Поэтому мы отдали все силы.

Мы чувствуем, что мы лучше любой другой команды, с таким настроем мы выходим на поле.

Я думаю, именно так нужно играть против них. Вы должны показывать, что вы лучшая команда, и получать удовольствие, вот и все», – сказал полузащитник «Барселоны» после матча.

«Без разницы, сколько они забьют. Им не обыграть «Барсу». Панч сезона от Ямаля