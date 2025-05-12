Ямаль о «Реале»: «У «Барсы» нет страха перед ними, который испытывают другие клубы, возможно. Выходим с настроем, что мы лучше любой команды»
Ламин Ямаль заявил, что «Барселона» не боится «Реал Мадрид».
Каталонцы победили мадридцев (4:3) в 35-м туре Ла Лиги.
«Неприятно, когда тебя обыгрывает «Мадрид». Это правда, что в прошлом году мы их не обыграли, мы страдали. В этом году мы отдали все, чтобы переломить ситуацию.
У нас нет того страха перед ними, который, возможно, испытывают другие команды. Поэтому мы отдали все силы.
Мы чувствуем, что мы лучше любой другой команды, с таким настроем мы выходим на поле.
Я думаю, именно так нужно играть против них. Вы должны показывать, что вы лучшая команда, и получать удовольствие, вот и все», – сказал полузащитник «Барселоны» после матча.
«Без разницы, сколько они забьют. Им не обыграть «Барсу». Панч сезона от Ямаля
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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