Мбаппе после 3:4 с «Барселоной»: «Больно, но мы вернемся. Вперед, «Мадрид»!»
Килиан Мбаппе опубликовал сообщение после поражения от «Барселоны» (3:4).
«Больно, но мы вернемся.
Вперед, «Мадрид»!» – написал нападающий, сделавший в класико хет-трик.
Мбаппе тащил «Реал» как мог: побил рекорд Саморано и обогнал Левандовского
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Килиана Мбаппе
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