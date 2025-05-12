Ямаль, Гави, Ферран, Фермин и Форт скандировали «Кто не прыгает, тот мадридиста» с фанатами после победы над «Реалом»

Несколько футболистов «Барселоны» скандировали кричалку про «Реал».

Команда тренера Ханси Флика обыграла мадридцев (4:3) в класико в матче 35-го тура Ла Лиги .

После завершения встречи Гави , Ламин Ямаль , Ферран Торрес , Фермин Лопес и Эктор Форт, а также присоединившиеся к ним некоторые другие игроки вместе с фанатами праздновали победу, скандируя кричалку «madridista qui no boti» («кто не прыгает, тот мадридиста» – Спортс’‘).

За счет этой победы «Барселона » оторвалась от «Реала» на семь очков в турнирной таблице.

За счет чего «Барса» царствует в класико? Тотальный разбор Лукомского и Палагина