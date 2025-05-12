Мбаппе – первый после Саморано игрок «Реала» с хет-триком в класико в Ла Лиге

Килиан Мбаппе забил три гола в матче чемпионата Испании с «Барселоной» (3:4).

Форвард стал первым за 30 лет игроком «Реала», сделавшим хет-трик в класико в Ла Лиге. В январе 1995 года это удалось Ивану Саморано .

У Мбаппе 5 голов в 4 класико. Форвард «Реала» забивал «Барсе» в 3 последних матчах